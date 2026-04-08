Турнир претенденток. 9-й тур. Горячкина сыграет с Асаубаевой, Лагно встретится с Чжу Цзиньэр, другие партии

8 апреля пройдет девятый тур турнира претенденток по шахматам.

Источник: Спортс‘’

Турнир претенденток.

Пейя, Кипр.

9-й тур.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ФИДЕ.

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина).

Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия).

Александра Горячкина (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Дивья Дешмукх (Индия).

Турнирное положение: Музычук, Дешмукх, Чжу Цзиньэр, Вайшали, Лагно — по 4,5 очка, Горячкина, Асаубаева — по 3,5, Тань Чжунъи — 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).