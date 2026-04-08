«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Гонщики проедут 152,8 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

8 апреля пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».

Источник: Спортс‘’

«Вуэльта страны Басков».

3-й этап.

Басаури — Басаури, Испания.

152,8 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:40 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Пол Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4.28,47.

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,59.

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,08.

4. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 2,14.

5. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 2,27.

6. Алекс Бодин (Франция, EF Education — EasyPost) — 2,31.

7. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,36.

8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 2,44.

9. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 2,48.

10. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 3,01.

11. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,02.

12. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 3,32.

13. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious) — 3,37.

14. Мэттью Ричителло (Италия, Decathlon CMA CGM) — 3,42.