«Вуэльта страны Басков». 3-й этап. Гонщики проедут 152,8 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Вуэльта страны Басков».
3-й этап.
Басаури — Басаури, Испания.
152,8 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:40 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Пол Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4.28,47.
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1,59.
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,08.
4. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 2,14.
5. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — 2,27.
6. Алекс Бодин (Франция, EF Education — EasyPost) — 2,31.
7. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 2,36.
8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 2,44.
9. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 2,48.
10. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 3,01.
11. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 3,02.
12. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 3,32.
13. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious) — 3,37.
14. Мэттью Ричителло (Италия, Decathlon CMA CGM) — 3,42.