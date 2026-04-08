Диас: «На следующей неделе игрокам “Баварии” нужно быть максимально собранными»

Полузащитник «Баварии» Луис Диас прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Это был очень непростой матч. “Реал” силен дома. У “Баварии” был хороший план на игру, и мы довольно хорошо его выполнили, особенно в первом тайме. Обе команды создали немало моментов, и если бы мы реализовали один из своих, то возвращались бы домой с гораздо более комфортным преимуществом. На следующей неделе нам нужно быть максимально собранными и полностью готовыми к тому, что нас ждет», — цитирует официальный сайт УЕФА Диаса.

Ответная игра пройдет через неделю, 15 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Реал — Бавария 1:2.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.