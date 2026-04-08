Нойер — про ЧМ-2026: «Об этом уже все сказано»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после победы над «Реалом» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов ответил на вопрос о своем участии в чемпионате мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

«Об этом уже все сказано. Сейчас важно то, как пройдет оставшаяся часть сезона с “Баварией”, — приводит Sky.De слова Нойера.

Ранее СМИ писали, что сборная Германии может вернуть 40-летнего вратаря в команду к ЧМ-2026. Однако осенью 2025 года футболист заявил, что не планирует возвращаться.

Нойер дебютировал за сборную в 2009 году. В общей сложности он сыграл в 124 матчах, в которых пропустил 118 голов. Также на его счету 51 игра без пропущенных голов.

На ЧМ-2026 сборная Германии сыграет в группе Е с командами Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

«Бавария» задушила «Реал» в гостях, но он едва не ожил. Мюнхенцы увезли из Мадрида минимальную победу.