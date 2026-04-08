Араухо: «В Лондоне будет еще сложнее, и “Спортинг” должен будет показать блестящую игру»

Защитник «Спортинга» Максимилиано Араухо прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Знали, что нас ждет очень сложный матч. У “Спортинга” были отличные моменты. Если бы мяч залетел в их ворота, матч развивался бы по совсем другому сценарию. Важно, что мы создавали моменты с обоих флангов. Выполняли то, над чем много работали. Чуть потеряли концентрацию в концовке и пропустили, но было и много позитивных моментов. Теперь будем думать о том, что ждет нас впереди. Понятно, что в ответной игре будет очень сложно, но и сегодня у нас имелась масса моментов. В Лондоне будет еще сложнее, и мы должны будем показать блестящую игру, не позволяя себе ошибок», — цитирует официальный сайт УЕФА Араухо.

Ответный матч пройдет через неделю, 15 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало игры — 22:00 по московскому времени.

07 апр 22:00 Спортинг — Арсенал 0:1.

«Арсенал» не был похож на фаворита Лиги чемпионов. В Лиссабоне его вытянули Райя и талант Хаверца.