Араухо: «В Лондоне будет еще сложнее, и “Спортинг” должен будет показать блестящую игру»

«Знали, что нас ждет очень сложный матч. У “Спортинга” были отличные моменты. Если бы мяч залетел в их ворота, матч развивался бы по совсем другому сценарию. Важно, что мы создавали моменты с обоих флангов. Выполняли то, над чем много работали. Чуть потеряли концентрацию в концовке и пропустили, но было и много позитивных моментов. Теперь будем думать о том, что ждет нас впереди. Понятно, что в ответной игре будет очень сложно, но и сегодня у нас имелась масса моментов. В Лондоне будет еще сложнее, и мы должны будем показать блестящую игру, не позволяя себе ошибок», — цитирует официальный сайт УЕФА Араухо.