Флик: «Атлетико» играл очень хорошо, тем не менее, сдаваться «Барселона» не собирается"

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мы проиграли — 0:2, но у нас были очень хорошие моменты. Соперник играл очень хорошо, тем не менее, сдаваться мы не собираемся. Верим в себя. Во втором тайме мы все делали очень хорошо, имея на одного игрока меньше. Мастерство “Атлетико” впереди подразумевает то, что защищаться было непросто, но шансы победить в этой игре у нас были», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

08 апр 22:00 Барселона — Атлетико 0:2.

