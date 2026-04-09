Энрике: «Есть легкое разочарование оттого, что не удалось забить “Ливерпулю” еще, но это Лига чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» показал игру, которая соответствовала ожиданиям наших болельщиков. Атмосфера была невероятной, и команда тоже провела невероятный матч. Мы заслуживали забить больше. Конечно, есть легкое разочарование оттого, что не удалось отличиться еще, но это Лига чемпионов", — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
08 апр 22:00 ПСЖ — Ливерпуль 2:0.
