Джулиано Симеоне: «Против “Барселоны” мало что может принести решающий успех. Это великая команда»

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Против “Барселоны” мало что может принести решающий успех. Это великая команда. У нее фантастические игроки. Чтобы добиться этого результата, мы приложили гигантские усилия. Надо продолжать работать, сосредотачиваясь на своей собственной игре. Продолжать совершенствоваться. Думаю, всей командой мы на это способны. Можем добиться того, чего хотим.
Все видели, как мы подошли к игре. Старались играть, как и всегда. Иногда получается, иногда — нет. В зависимости, конечно, от соперников. «Барселона» очень хороша и с большой интенсивностью прессингует. Довольны выполненной работой, и теперь будем думать о «Севилье» в Ла лиге", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
08 апр 22:00 Барселона — Атлетико 0:2.
«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико».