Флик: «Ямаль станет одним из лучших игроков за всю историю»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Атлетико» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов оценил игру нападающего Ламина Ямаля.
«Конечно, он расстроен, как и любой другой, но с самого начала и до конца он все делал фантастически, что в атаке, что в обороне. Обыгрывал по три, четыре, пять игроков — это потрясающе. На мой взгляд, он проделывает фантастическую работу. Ему — 18, и вокруг него нужно поменьше шумихи. Он станет одним из лучших игроков за всю историю. Но важно его поддерживать. Именно благодаря ему болельщики приходят на стадион. Ему, Винисиусу Жуниору, Педри. Таково мое видение», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
08 апр 22:00 Барселона — Атлетико 0:2.
«Барса» на волоске от вылета из Лиги чемпионов. Еще одно глупое удаление и поражение от «Атлетико».