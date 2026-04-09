Заир-Эмери: «ПСЖ» нужно сохранять серьезное отношение к делу во втором матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Могли забить больше. Счет 2:0 — тоже отличный, но еще ничего не решено. Мы отправимся в гости с таким же настроем и постараемся выиграть. Никогда не знаешь, что может случиться по ходу игры. Нам нужно сохранять серьезное отношение к делу», — цитирует официальный сайт УЕФА Заира-Эмери.
Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
