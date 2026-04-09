Симеоне: «Барселона» — лучшая в Европе команда наряду с «ПСЖ» и «Баварией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Не думаю, что мой “Атлетико” хоть когда-либо раньше выигрывал на “Камп Ноу”. Это очень сложно. Пожалуй, это лучшая в Европе команда наряду с “ПСЖ” и “Баварией”. Благодаря хорошей командной работе смогли воспользоваться ключевыми в матче моментами. Второй гол придал нам уверенности, и жаль, что не смогли еще увеличить отрыв. Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали. Футбол и прекрасен тем, что точное завершение атак — это ключ к успеху. Сегодня мы были невероятно точны, в иные же дни — нет.
Мы знали, что «Барса» способная создавать своей высокой линией обороны. И хорошенько над эти поработали. В подобных ситуациях мы жалили ее почти в каждом матче голами и игровыми комбинациями. Было сложно, поскольку она очень хорошо прессингует, отнимая у тебя много времени. Результат хорош, но с таким соперником, который наверняка заставит нас попотеть во вторник!" — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
