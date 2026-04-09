Лукман: «В ответном матче “Атлетико” предстоит серьезное испытание в очень важной игре»

Вингер «Атлетико» Адемола Лукман прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Хороший результат, хорошая игра в исполнении команды. Особенно то, что на “Камп Ноу” не пропустили. Это демонстрирует то, какую работу каждый проделал в команде и насколько все мы сплочены. Гол после удаления — думаю, это было ключевым моментом. Блестящий штрафной удар от Хулиана Альвареса.
В ответном матче «Атлетико» предстоит серьезное испытание в очень важной игре — осознаем это. С холодной головой, конечно же. Будем готовиться к каждой следующей игре по мере их приближения", — цитирует официальный сайт УЕФА Лукмана.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
