Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукман: «В ответном матче “Атлетико” предстоит серьезное испытание в очень важной игре»

Вингер «Атлетико» Адемола Лукман прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Вингер «Атлетико» Адемола Лукман прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Хороший результат, хорошая игра в исполнении команды. Особенно то, что на “Камп Ноу” не пропустили. Это демонстрирует то, какую работу каждый проделал в команде и насколько все мы сплочены. Гол после удаления — думаю, это было ключевым моментом. Блестящий штрафной удар от Хулиана Альвареса.

В ответном матче «Атлетико» предстоит серьезное испытание в очень важной игре — осознаем это. С холодной головой, конечно же. Будем готовиться к каждой следующей игре по мере их приближения", — цитирует официальный сайт УЕФА Лукмана.

Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» через неделю, 14 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

08 апр 22:00 Барселона — Атлетико 0:2.

