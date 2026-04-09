Первый покоривший Эверест американец Джим Уиттакер умер в возрасте 97 лет

Альпинист Джим Уиттакер, первый американец, взошедший на вершину Эвереста, умер в возрасте 97 лет, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление его семьи.

По информации агентства, альпинист ушел из жизни в своем доме в городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) 7 апреля.

Восхождение на Эверест Уиттакер совершил в 1963 году. Это событие помогло возродить интерес к этому виду спорта в США, а Уиттакера мгновенно превратило в знаменитость. Отмечается, что Уиттакер возглавлял множество других восхождений, в том числе международную экспедицию на Эверест в 1990 году в составе альпинистов из США, СССР и Китая, «чтобы продемонстрировать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле», говорится в заявлении семьи.