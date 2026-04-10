Фьюри: «Будем надеяться, что я выступлю лучше, чем “Тоттенхэм”

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от своего поединка с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Прошло четыре года с тех пор, как я последний раз боксировал в Великобритании. Я выступал в Саудовской Аравии, но вернуться в Англию и драться на стадионе “Тоттенхэм Хотспур”… Будем надеяться, что я выступлю лучше, чем “Тоттенхэм”, потому что в последнее время они играют отвратительно.

Это невероятный опыт — когда 60−70 тысяч болельщиков скандируют за тебя. Махмудов никогда раньше не был в такой глубокой воде. У него могут подкоситься ноги еще до того, как он выйдет на ринг. Это ошеломляющий опыт", — сказал 37-летний боксер на пресс-конференции.

36-летний Махмудов встретится с Фьюри в ночь с 11 на 12 апреля. Их поединок состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.