Иглесиас победил Силягина в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF

Российский боксер Павел Силягин проиграл кубинцу Ослейсу Иглесиасу в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF. Поединок в весовой категории до 76,2 килограмма состоялся в Монреале.
Бой продолжался восемь раундов. После завершения восьмого угол 32-летнего Силягина отказался от продолжения поединка.
Силягин в 18 поединках на профессиональном уровне с 2020 года одержал 16 побед и потерпел первое поражение. Еще один бой завершился вничью. 28-летний Иглесиас выиграл все 15 поединков со своим участием.
