Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи

11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет с Анишем Гири из Нидерландов.

Источник: Спортс‘’

Турнир претендентов.

Пейя, Кипр.

11-й тур.

Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.

Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия).

Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай).

Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Маттиас Блюбаум (Германия).

Турнирное положение: Синдаров — 8, Гири — 6, Каруана — 5, Блюбаум, Накамура, Вэй И — по 4,5, Прагнанандха — 4, Есипенко — 3,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).