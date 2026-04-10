Турнир претендентов. 10-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи

Турнир претендентов.
Пейя, Кипр.
11-й тур.
Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.
Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия).
Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай).
Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Маттиас Блюбаум (Германия).
Турнирное положение: Синдаров — 8, Гири — 6, Каруана — 5, Блюбаум, Накамура, Вэй И — по 4,5, Прагнанандха — 4, Есипенко — 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).