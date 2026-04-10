Турнир претенденток. 11-й тур. Лагно сыграет с Музычук, Горячкина встретится с Вайшали и другие партии

Турнир претенденток.
Пейя, Кипр.
11-й тур.
Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.
Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина).
Тань Чжунъи (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).
Чжу Цзиньэр (Китай) — Дивья Дешмукх (Индия).
Александра Горячкина (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
Турнирное положение: Вайшали — 6, Чжу Цзиньэр, Музычук — по 5,5, Горячкина, Лагно, Асаубаева — по 5, Дешмукх — 4,5, Тань Чжунъи — 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).