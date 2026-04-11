«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 135,2 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

«Вуэльта Страны Басков».
6-й этап.
Гойспер-Ансуола — Бергара.
135,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 15:07 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа).
1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 16.33,45.
2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,30.
3. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,40.
4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 3,50.
5. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 4,13.
6. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 4,29.
7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 4,42.
8. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 4,43.
9. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) — 5,03.
10. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 5,05.