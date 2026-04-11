Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вуэльта Страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 135,2 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

11 апреля пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Страны Басков».

Источник: Спортс‘’

Гойспер-Ансуола — Бергара.

135,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 15:07 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа).

1. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 16.33,45.

2. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 2,30.

3. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,40.

4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) — 3,50.

5. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 4,13.

6. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) — 4,29.

7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar) — 4,42.

8. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) — 4,43.

9. Пейо Бильбао (Испания, Movistar) — 5,03.

10. Хавьер Ромо (Испания, Movistar) — 5,05.