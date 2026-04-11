Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала» в XXI веке по пропущенным голам

Испанский специалист Альваро Арбелоа стал худшим тренером «Реала» по количеству пропущенных голов в XXI веке, сообщает Madrid Universal.
10 апреля «сливочные» сыграли вничью с «Жироно» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Таким образом, в 20 первых играх под руководством Арбелоа мадридцы пропустили 24 гола. По этому показателю 43-летний испанец показал худший результат среди всех тренеров «Реала» в XXI веке.
Арбелоа возглавил «Реал» 12 января, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо. Ранее зарубежные источники сообщали, что руководство испанского клуба ищет замену Арбелоа.
«Реал» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиге, отставая на 6 очков от лидирующей «Барселоны», имеющей матч в запасе.
