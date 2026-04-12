Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграет с Прагнанандхой, Синдаров встретится с Накамурой, другие партии

Турнир претендентов.
Пейя, Кипр.
12-й тур.
Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале FIDE chess.
Андрей Есипенко (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Маттиас Блюбаум (Германия) — Фабиано Каруана (США).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хикару Накамура (США).
Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды).
Турнирное положение: Синдаров — 8,5, Гири — 6,5, Каруана — 5,5, Блюбаум, Накамура, Вэй И — по 5, Прагнанандха — 4,5. Есипенко — 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).