Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграет с Прагнанандхой, Синдаров встретится с Накамурой, другие партии

12 апреля пройдет 12-й тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии.

Источник: Спортс‘’

Турнир претендентов.

Пейя, Кипр.

12-й тур.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале FIDE chess.

Андрей Есипенко (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Фабиано Каруана (США).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хикару Накамура (США).

Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды).

Турнирное положение: Синдаров — 8,5, Гири — 6,5, Каруана — 5,5, Блюбаум, Накамура, Вэй И — по 5, Прагнанандха — 4,5. Есипенко — 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).