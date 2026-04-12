Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграет с Музычук, Лагно встретится с Асаубаевой, другие партии

Турнир претенденток.
Пейя, Кипр.
12-й тур.
Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале FIDE chess.
Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия).
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай).
Дивья Дешмукх (Индия) — Тань Чжунъи (Китай).
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Екатерина Лагно (Россия).
Турнирное положение: Вайшали — 7, Чжу Цзиньэр, Музычук — по 6, Лагно, Асаубаева — 5,5, Горячкина, Дешмукх — по 5, Тань Чжунъи — 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).