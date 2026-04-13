Российские прыгуны на батуте стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы

Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата и первенства Европы по прыжкам на батуте, которые завершились 12 апреля в португальском Портимао, сообщает ТАСС.

В активе российской команды — 13 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

На втором месте расположились белорусы (девять золотых, три серебряные, две бронзовые медали), на третьем — представители Великобритании (3−8−4).

Спортсмены из России и Белоруссии выступали на турнире в нейтральном статусе.

