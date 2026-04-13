«Коринтианс» с двумя удалениями сыграл вничью с «Палмейрасом», «Крузейро» победил «Брагантино»

«Коринтианс» сыграл вничью с «Палмейрасом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Бразилии — 0:0.
На 35-й минуте был удален полузащитник хозяев Андре, а на 71-й минуте — защитник Матеужиньо.
В другом матче тура «Крузейро» на своем поле победил «Брагантино» — 2:1.
У хозяев забили колумбийский нападающий Нейсер Вильярреал и бразильский полузащитник Кристиан. У гостей отличился эквадорский защитник Уртадо.
«Крузейро» (10 очков после 11 матчей) занимает 17-е место в таблице чемпионата Бразилии. «Брагантино» (14 очков) идет на девятом месте. «Палмейрас» (26 очков) лидирует, а «Коринтианс» занимает 16-е место (11 очков).
