Источник: сборная Италии может получить еще один шанс отобраться на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) может организовать дополнительный отбор команд для участия в чемпионате мира-2026 в случае отказа сборной Ирана, сообщает RMC Sport со ссылкой на The Athletic.
В начале апреля издание The Athletic напомнило, что статья 6 регламента чемпионата мира-2026 предусматривает, что в случае отказа одной из команд от участия в турнире ФИФА принимает решение по данному вопросу по своему исключительному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. При этом может быть принято решение заменить одну команду другой.
Матчи Ирана не перенесут в Мексику — придется играть в США.
В том числе не исключено проведение дополнительного отбора команд от числа сборных от Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сборная Италии ранее проиграла команде Боснии и Герцеговины в стыковом матче и не попала на чемпионат мира.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.