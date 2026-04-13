Источник: сборная Италии может получить еще один шанс отобраться на ЧМ-2026

В начале апреля издание The Athletic напомнило, что статья 6 регламента чемпионата мира-2026 предусматривает, что в случае отказа одной из команд от участия в турнире ФИФА принимает решение по данному вопросу по своему исключительному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. При этом может быть принято решение заменить одну команду другой.