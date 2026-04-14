ESPN: защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона-2025/26

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы колена, полученной в матче против «Сандерленда» (0:1), сообщает ESPN.
По данным источника, первоначальные тесты показали повреждение связок колена 27-летнего аргентинца. В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования, чтобы определить степень тяжести травмы.
Защитник может пропустить от пяти до восьми недель, и «Тоттенхэм» сам объявит эту информацию в ближайшие дни.
Однако, учитывая, что до чемпионата мира-2026 осталось менее двух месяцев, у Ромеро будет возможность полностью восстановиться к турниру.
В сезоне-2025/26 защитник в 32 матчах забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
