В Steam стартовала распродажа Warhammer со скидками до 90% — вернули даже удалённые игры

Источник: Спорт-Экспресс

В рамках ежегодного фестиваля Warhammer Skulls в Steam началась масштабная распродажа игр по мотивам вселенной Warhammer 40K. Скидки на большинство тайтлов достигают 90%, а акция продлится до 26 мая.

Главный сюрприз для коллекционеров: в магазин вернулись некоторые старые игры, ранее удалённые из продажи. Речь идёт о пошаговых стратегиях Warhammer 40,000: Armageddon и Sanctus Reach — их издатель Slitherine Software планировал навсегда убрать из Steam 19 мая 2025 года из-за истечения лицензии. Однако сейчас оба проекта вновь доступны для покупки со скидкой 90%. Среди других участников распродажи — Space Marine 2, Total War: WARHAMMER 3, Boltgun и Blood Bowl 3. Это отличный шанс не только пополнить коллекцию по выгодной цене, но и забрать тайтлы, которые в любой момент могут снова исчезнуть из магазина.