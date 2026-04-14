Московский суд оштрафовал Electronic Arts на 2 млн рублей за нарушение закона о персональных данных

Источник: Спорт-Экспресс

Московский суд назначил американскому издателю Electronic Arts штраф в размере 2 миллионов рублей. Причиной стало нарушение российского законодательства о персональных данных — компания не обеспечила хранение информации о гражданах РФ на серверах внутри страны.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района. EA признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ за невыполнение обязанности по записи, систематизации и хранению личных данных пользователей на территории России.

Напомним, что после 2022 года издатель приостановил продажи своих игр (включая Battlefield, The Sims, Need for Speed, EA Sports FC и Star Wars) в России и Беларуси, а также ликвидировал местное юрлицо. Тем не менее, штрафные санкции продолжают применяться.