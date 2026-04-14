Аудитория Dota 2 сократилась на 20% после массовой волны банов — примерно 20% игроков были ботами

Средний онлайн Dota 2 в марте 2026 года рухнул на 119 тысяч человек.

Источник: Спорт-Экспресс

Средний онлайн Dota 2 в марте 2026 года рухнул на 119 тысяч человек (почти 20%) по сравнению с февралем — это рекордное падение за всю историю сбора статистики. Главная причина не в патчах или плохом состоянии игры, а в массовой чистке ботов, которую провела Valve.

По оценкам, боты могли составлять до 20−25% всей аудитории Dota 2, заполняя все режимы — от кастомок до рейтинговых матчей.

При этом пиковый онлайн снизился незначительно (всего на 10 тысяч, до 859 016 игроков), а вот средний рухнул до 477 856 человек — самый низкий показатель с июля 2025 года. До этого рекордным считалось падение в 16,28% в сентябре 2015-го, теперь же антирекорд обновлён почти до 20%.