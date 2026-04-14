Forbes включил Гуменника, Филиппова и Мельникову в список номинантов рейтинга «30 до 30»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник попал в список номинантов ежегодного рейтинга издания Forbes «30 до 30».

Источник: Sport24

Участник Олимпийских игр в Милане представлен в категории «Спорт и киберспорт».

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится на странице рейтинга «30 до 30».

Также среди номинантов оказались серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов и олимпийская чемпионка, чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

В категорию «Спорт и киберспорт», помимо Гуменника, Филиппова и Мельниковой, вошли автогонщик Михаил Симонов, легкоатлет Алексей Данилов, шахматист Роман Шогджиев, киберспортсмен Иван Zweih Гогин, дзюдоист Тимур Арбузов, пловчиха Дарья Клепикова и хоккеист Роман Канцеров.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше