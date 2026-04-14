Турнир претендентов. 14-й тур. Есипенко сыграет с Каруаной, Синдаров против Вэй И и другие партии

15 апреля пройдет 14-й (заключительный) тур шахматного турнира претендентов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Источник: Спортс‘’

Турнир претендентов.

Пейя, Кипр.

14-й тур.

Начало партий — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ФИДЕ.

Андрей Есипенко (Россия) — Фабиано Каруана (США).

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Хикару Накамура (США).

Маттиас Блюбаум (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Вэй И (Китай).

Турнирное положение: Синдаров — 9,5, Гири — 7,5, Каруана, Вэй И — по 6,5, Накамура, Блюбаум — по 6, Прагнанандха — 5,5, Есипенко — 4,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени — 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).