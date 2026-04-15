Энрике: «ПСЖ» во втором тайме с «Ливерпулем» пришлось много терпеть"

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Получился напряженный матч между двумя классными командами, которые демонстрируют очень хорошую игру. Для “ПСЖ” большая честь играть на “Энфилде”. Первый тайм сложился в нашу пользу — мы контролировали игру и создали несколько отличных моментов, а во второй половине — все было по-другому, нам пришлось много терпеть. Было сложно, но мы справились с прессингом “Ливерпуля” и забили два мяча. Чтобы побеждать в таких матчах, как сегодня, нужно защищаться с высокой интенсивностью. Все знают, что “ПСЖ” умеет играть с мячом, но сегодня наша команда показала, что способна играть и без него.
В прошлом сезоне все думали, что «ПСЖ» не сможет выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас слишком молодая команда. Теперь все знают, что мы чемпионы, но еще нужно расти. Это наша цель", — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.