Гризманн: «Было тяжело с “Барселоной”, но дальше идет “Атлетико”

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч мадридская команда выиграла со счетом 2:0.
«Получился великолепный и сложный матч с фантастической командой, которая играет очень хорошо. Было тяжело, но дальше идет “Атлетико”. Я очень рад. В таких матчах две ошибки могут дорого обойтись. Я потерял мяч перед вторым голом “Барселоны”, так как был не на своей позиции. В итоге благодаря нашим болельщикам и мастерству команды нам удалось забить нужный гол. Неважно, с кем будем играть дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Гризманна.
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).
14 апр 22:00 Атлетико — Барселона 1:2.
