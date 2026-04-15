Гризманн: «Было тяжело с “Барселоной”, но дальше идет “Атлетико”

«Получился великолепный и сложный матч с фантастической командой, которая играет очень хорошо. Было тяжело, но дальше идет “Атлетико”. Я очень рад. В таких матчах две ошибки могут дорого обойтись. Я потерял мяч перед вторым голом “Барселоны”, так как был не на своей позиции. В итоге благодаря нашим болельщикам и мастерству команды нам удалось забить нужный гол. Неважно, с кем будем играть дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Гризманна.