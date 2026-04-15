Сафонов получил самую высокую оценку от WhoScored за матч с «Ливерпулем»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку от портала WhoScored за ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0). 26-летний россиянин, сделавший 6 сэйвов, получил 8,6 балла и был признан лучшим игроком встречи.
Столько же получил нападающий парижской команды Усман Дембеле, который оформил дубль. Остальные игроки в обеих команд получили меньше баллов.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).
14 апр 22:00 Ливерпуль — ПСЖ 0:2.
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.