Сафонов получил самую высокую оценку от WhoScored за матч с «Ливерпулем»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку от портала WhoScored за ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0). 26-летний россиянин, сделавший 6 сэйвов, получил 8,6 балла и был признан лучшим игроком встречи.