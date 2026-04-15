Симеоне: «Атлетико» вышел в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч мадридская команда выиграла со счетом 2:0.
«Атлетико» вышел в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет. В первом тайме наша команда прикладывала гигантские усилия и, несмотря на отдельные индивидуальные ошибки, мы смогли наладить игру. Наш гол был просто прекрасен. Во втором тайме игра прошла в более равной борьбе.
Прошло уже 14 лет, и скажу честно, что меня все так же подстегивает то, что команда по-прежнему на равных со всеми соперничает. Менялись игроки, мы многократно все начинали с начала, но вот «Атлетико» снова в Топ-4 в Европе", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.
«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг» (первый матч — 1:0).
