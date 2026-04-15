Рафинья — об ответном матче с «Атлетико»: «Это было ограбление»

«Для меня это было ограбление. “Атлетико” совершил, не знаю сколько, фолов… но судья не показал ни одной желтой карточки. Что я реально хочу понять, так это стандарты судейства по отношению к “Барселоне”. Это было тяжело, особенно когда мы видим, что нам нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть матч. Я просто хочу понять этот страх судей перед победой “Барселоны”. Я понимаю, допускать ошибку в одном матче, но в двух подряд? Это невозможно понять», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Рафиньи в соцсети X.