Сафонов получил 8 баллов из 10 от L'Equipe за игру в ответном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Французская газета L'Equipe поставила футболистам «ПСЖ» оценки по десятибалльной шкале за игру в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0).
Вратарь парижан Матвей Сафонов получил 8 баллов. Другие игроки стартового состава: Ашраф Хакими — 5, Маркиньос — 8, Вильян Пачо — 7, Нуну Мендеш — без оценки, Уоррен Заир-Эмери — 6, Витинья — 5, Жоау Невеш — 7, Дезире Дуэ — 4, Усман Дембеле — 8, Хвича Кварацхелия — 6.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике получил 7 баллов из 10.
Сафонов снова великолепен в Англии. Сейвы Матвея похоронили шансы «Ливерпуля», а Дембеле все решил в атаке.
По сумме двух матчей парижане обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:0. В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).