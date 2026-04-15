Юлия Чепалова: «Россия — топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»

— Недавно норвежский чемпион Мартин Сундбю признался, что вид спорта умирает. В том числе из-за доминирования одной страны, но назвал также еще ряд факторов, в том числе финансирование. Согласны с ним? — На сто процентов. Раньше как было интересно смотреть. Много стран были в топе — Россия, Италия, Германия, другие. А сейчас одни норвежцы. Но они ведь тоже молодцы, они сделали все, чтобы их спортсмены были в топе. Просто всех подчистили, всех убрали, все сделали для спортсменов.
— А теперь никто не хочет смотреть за их бесконечным доминированием.
— И правильно. Я вот лично не смотрю эти гонки. Включаю только тогда, когда бегут Савелий Коростелев или Дарья Непряева. А так я даже не собираюсь. Какой смысл мне смотреть на норвежцев или шведов? В ленте новостей посмотрю и буду знать. Я не за то, чтобы деньги им платить за то, что я включу что-то.
— Тот же Сундбю вспоминал гонки начала 2010-х, когда можно было назвать более 10 претендентов на победу из разных стран. — Все так, а сейчас интереса нет. Они должны говорить своим функционерам.
— Самое простое решение — допустить Россию?
— Если допустят наших, все остальные подтянутся. Потому что будет азарт и мечта обогнать российского спортсмена. Норвежцы уже настолько намозолили всем глаза, что стало неинтересно. Никто не подвергает сомнению то, что они быстро бегают. Но дело то не в этом.
— Клэбо зато успел собрать все возможные медали. Вы считаете его достижения легитимными в условиях отсутствия российских лыжников? — Россия — топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада. Все века россияне были на Играх и вдруг перестали допускаться. Клэбо, конечно, молодец, что выиграл. Он трудяга, но это совершенно не то без здоровой конкуренции. Где-то один француз или итальянец вклинится, а наших нет. Откуда взяться конкуренции? У нас спортсмены очень сильные помимо Савелия. Выпусти любого, и он как собака всех закусает, — сказала Чепалова.
Мартин Сундбю: «В мужских лыжных гонках полностью отсутствует международная конкуренция. Мы должны ограничить возможность Норвегии быть настолько доминирующей».