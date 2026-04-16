Киммих: «Не думаю, что “Бавария” отыграла на высшем уровне в ответном матче с “Реалом”

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Одна сплошная драма! Конечно же, игру “Бавария” начала не так, как хотелось бы. Но к перерыву мы почувствовали, что, чем дольше идет игра, тем больше становится наше преимущество. В итоге все довели до конца. По всей Германии детям разрешили сегодня чуть дольше не ложиться спать. Надеюсь, и моя жена дала сыну поблажку.
Осознавали, чем обе команды способны насолить друг другу: «Бавария» — высоким прессингом«, а “Реал” — быстрыми контратаками. Первый тайм был суматошным, второй — уже поспокойнее. Не думаю, что сегодня “Бавария” отыграла на высшем уровне. Это не наша лучшая игра, но, конечно же, рады победе. Не стоит забывать, что и в тот вечер мы также добились победы. В полуфинал прошли с двумя победами, и считаю, что в полуфинале теперь встретятся лучшие команды Европы», — цитирует официальный сайт УЕФА Киммиха.
«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».
