Мартинелли — о полуфинале против «Атлетико»: «Верим в себя и знаем, на что способен “Арсенал”

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«У “Спортинга” очень хорошая команда. На мой взгляд, “Арсенал” отлично справился, не пропустил. Довольны ничьей, мы прошли дальше и очень этому рады. Полуфинал против “Атлетико”? Мы верим в себя и знаем, на что способны. Обыграли их в общем этапе, но это будет совсем другой матч», — цитирует официальный сайт УЕФА Мартинелли.
«Арсенал» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Атлетико». Первый матч — 29 апреля, а ответный — 5 мая.
