Эмери: «Очень довольны, как “Астон Вилла” играет в Лиге Европы»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (4:0) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы.

«Я очень доволен. “Астон Вилла” играла организованно и старалась навязать свои идеи и свою игру, что непросто против “Болоньи”. Очень довольны, как играем в этом турнире. Сегодняшний вечер был фантастическим. Теперь нам предстоит сыграть в полуфинале, нас ждет очень трудное противостояние с “Ноттингем Форест”, — цитирует официальный сайт УЕФА Эмери.

В полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест». Первый матч пройдет 30 апреля, а ответный — 7 мая.

16 апр 22:00 Астон Вилла — Болонья 4:0.

