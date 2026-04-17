Эмери: «Очень довольны, как “Астон Вилла” играет в Лиге Европы»

«Я очень доволен. “Астон Вилла” играла организованно и старалась навязать свои идеи и свою игру, что непросто против “Болоньи”. Очень довольны, как играем в этом турнире. Сегодняшний вечер был фантастическим. Теперь нам предстоит сыграть в полуфинале, нас ждет очень трудное противостояние с “Ноттингем Форест”, — цитирует официальный сайт УЕФА Эмери.