Amstel Gold Race. Гонщики проедут 257,2 км по маршруту с набором высоты 3400 м

Amstel Gold Race.
Маастрихт — Валкенбург.
257,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:13 по московскому времени.
Фавориты.
Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).
Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).
Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla).
Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).
Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).
Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).
Кристоф Лапорт (Франция, Visma | Lease a Bike).
Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).
Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis).