Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Amstel Gold Race. Гонщики проедут 257,2 км по маршруту с набором высоты 3400 м

19 апреля в Нидерландах пройдет однодневная велогонка Amstel Gold Race.

Источник: Спортс‘’

Маастрихт — Валкенбург.

257,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:13 по московскому времени.

Фавориты.

Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).

Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).

Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla).

Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).

Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).

Кристоф Лапорт (Франция, Visma | Lease a Bike).

Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).

Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis).