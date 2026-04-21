Собослаи пока не добился прогресса в переговорах о новом соглашении с «Ливерпулем»

«Реального прогресса не было, так что я не могу сказать ничего нового о своей контрактной ситуации. У нас впереди много игр, и я сосредоточен на этом. Как вы знаете, мой контракт истекает в 2028 году, так что я готов играть каждый день, каждую неделю, а там посмотрим. Конечно, я вижу себя здесь в долгосрочной перспективе, но это уже не совсем в моих руках. Мне нравится здесь быть. Я люблю болельщиков. Моя семья счастлива. Я полностью спокоен. У нас впереди пять матчей. Затем я отдохну — хорошенько, после моего международного перерыва. А там посмотрим», — цитирует футболиста ESPN.