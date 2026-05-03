«Палмейрас» и «Сантос» сыграли вничью, Неймар пропускал матч

«Палмейрас» сыграл вничью с «Сантосом» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.
У хозяев забитым голом отметился аргентинский нападающий Хосе Лопес, у гостей — его соотечественник, форвард Бенхамин Рольхейсер.
На 90+3-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол колумбийского нападающего «Палмейраса» Джона Ариаса (игра рукой).
Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар пропускал матч — ему был предоставлен отдых.
«Палмейрас» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии — у команды 33 очка после 14 игр. «Сантос» (15 очков после 14 встреч) располагается на 15-м месте.
03 мая 00:30
