«Интер Майами» проиграл «Орландо» в матче с семью голами, Месси забил гол и отдал передачу

«Интер Майами» проиграл «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:4.
В первом тайме хозяева вели со счетом 3:0, забили Иэн Фрэй, Теласко Сеговия и Лионель Месси, на счету которого также результативная передача.
Затем «Интер Майами» пропустил четыре гола подряд, три из которых забил Мартин Оджеда (один — с пенальти). Победный мяч на счету Тайриза Спайсера — он отличился на 90+3-й минуте.
«Интер Майами» (19 очков после 11 игр) располагается на втором месте в таблице Восточной конференции. «Орландо» (10 очков после 11 встреч) занимает 13-е место в этой же конференции.
