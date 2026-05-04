Источник: Неймар подрался с Робиньо-младшим на тренировке «Сантоса»

Неймар стал участником напряженных моментов во время тренировки «Сантоса» утром 3 мая, сообщает GE.
По данным источника, 34-летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику Робиньо-младшему и вступил с ним в перепалку. Неймар разозлился и почувствовал неуважение после того, как молодой партнер обыграл его и отреагировал после того, как форвард попросил его быть «помедленнее».
Затем Неймар и Робиньо-младший начали спорить и толкаться, причем Неймар даже ударил полузащитника.
Агенты «Сантоса» и Робиньо-младшего заявили GE, что не будут комментировать эту информацию. Пресс-служба Неймара в свою очередь сообщила, что «не осведомлена об этом деле».
«Сантос» 6 мая сыграет с парагвайской «Реколетой» в матче группового турнира Южноамериканского кубка.
