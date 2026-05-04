Роналду после окончания 20-матчевой победной серии «Аль-Насра»: «Мы продолжаем работать»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Аль-Кадисии» (1:3) в гостевом матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Одна миссия. Мы продолжаем работать. Вместе!» — написал 41-летний португалец в соцсети.

У «Аль-Насра» прервалась серия из 20 побед подряд во всех турнирах. Команда занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии — у нее 79 очков после 31 игры.

Роналду в сезоне-2025/26 в 33 матчах забил 27 голов и отдал пять результативных передач.

