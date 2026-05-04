Глава ФТАР Винокуров: «У нас большие планы по развитию российской тяжелой атлетики»

Об этом президент ФТАР Александр Винокуров рассказал на встрече с участниками юниорского чемпионата мира, который проходит 2−8 мая в городе Исмаилия (Египет). Впервые за четыре года россияне выступят на турнире с флагом и гимном страны.
«У нас много работы впереди, у нас большие планы по развитию российской тяжелой атлетики. Но все начинается с вас, вы — наше будущее. А мы будем делать все. Каждый из нас сделает, что может», — сказал Винокуров, возглавивший ФТАР в июне 2025 года.
В состав сборной России на юниорский ЧМ вошли Ксения Старостина (весовая категория до 53 кг), Злата Дронова и Лилия Калдузова (обе — до 63 кг), Дарья Кузнецова (до 69 кг), Алана Скрипко и Варвара Кузьминова (обе — до 77 кг), Софья Врагова (до 86 кг), Дана Теблоева (свыше 86 кг), Самир Ачмиз (до 60 кг), Никита Демида (до 71 кг), Роман Зуев (до 88 кг), Александр Багаев и Ислам Хасанов (оба — до 94 кг), Артем Грудинин и Артем Трошин (оба — до 110 кг), а также Мирбагир Шахнамазов (свыше 110 кг).