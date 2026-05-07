Гендиректор «Баварии» раскритиковал арбитра ответного матча с «ПСЖ»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен после ничьей с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов раскритиковал главного арбитра встречи Жоау Пиньейру.
«По меньшей мере удивительно, что арбитру, работавшему всего на 15 матчах в Лиге чемпионов, доверили обслуживать такую игру. И это, возможно, объясняет некоторые его решения в сегодняшнем матче», — приводит Sky Germany слова Дрезена.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
06 мая 22:00 Бавария — ПСЖ 1:1.
