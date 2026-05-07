Аль-Хелаифи: «У “ПСЖ” лучший тренер в мире, хотим выиграть вторую Лигу чемпионов»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи похвалил команду после ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«У нас воины, а не футболисты. У нас лучший тренер в мире. Наша мечта — выиграть вторую Лигу чемпионов», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Аль-Хелаифи в соцсети X.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
