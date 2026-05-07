«Бавария» — «Пари Сен-Жермен»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бавария» и «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Мюнхене на «Альянц Арене».
Парижская команда на 3-й минуте открыла счет — отличился обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле. Мюнхенцы отыгрались в концовке — забил Харри Кейн.
«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
